Opel-Zoo wildert Ziesel in Tschechien aus

Wissen Sie, was ein Ziesel ist? Wusste ich auch nicht, sind aber süß! Der Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) meldet, dass er Nachzuchten der kleinen Nagetiere in Tschechien auswildert, um die Population dort zu verstärken, damit sie überlebensfähig wird.

Das ist ein Ziesel, Nagetierchen im Opelzoo Bild © picture-alliance/dpa

Die Tiere werden sich also künftig im Gebiet der "sanfen Hügel", Odolický vrch auf Tschechisch, hoffentlich so heimisch fühlen, dass sie sich munter fortpflanzen. Die Region ist ein wenig besiedeltes, landschaftlich schönes (Wander-) Gebiet. Aus dem Opel-Zoo kommen 15 Tiere, insgesamt kommen rund 70 Tiere aus verschiedenen europäischen Ländern dort zusammen. Für die Auswilderung werden Boxen aufgestellt, in denen zahlreiche vorgebohrte Löcher den Tieren Unterschlupf ermöglichen. Sie bekommen dort auch Futter für die ersten Tage. Zugleich verhindern die Boxen, dass die Ziesel unvorsichtig davonrennen und direkt von Feinden gefressen werden. Aus den Boxen graben sie sich dann heraus in ihr neues Leben.