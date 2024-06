Linke nicht zur EM

Falls Sie sich angesichts der Überschrift kurz in einer Zeitmaschine wähnten, können Sie beruhigt sein. Sie befinden sich nicht im Jahr 2000 und in diesem Tickereintrag geht es auch nicht um den eher ungelenken früheren Innenverteidiger Thomas Linke und dessen Nichtberücksichtigung für den EM-Kader. Linke, der immerhin im einem WM-Finale in der Startelf stand (!), spielt an dieser Stelle nur eine Nebenrolle.

Und nun zum eigentlichen Inhalt der Meldung: Das ehrenamtliche Magistratsmitglied der Linken, Margarete Wiemer, hat die Einladung von Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) zu einem EM-Spiel mit dem Verweis auf einen Interessenskonflikt abgelehnt. Das teilte die Linken-Fraktion am Donnerstag mit. "Ich habe die zuständigen Stellen gebeten, einer anderen fußballbegeisterten Person, die sich ehrenamtlich in Frankfurt engagiert und die sich ein Ticket nicht leisten kann, die Möglichkeit zu geben, statt meiner eines der Spiele mitzuerleben", so Wiemer.