Auf die Plätze, fertig, los: JP-Morgan-Lauf in Frankfurt

Heute ist Welttag des Laufens - und in Frankfurt werden sich tatsächlich viele Menschen die Turnschuhe anziehen und losjoggen. Die J.P. Morgan Corporate Challenge feiert nämlich ihr 30-Jähriges. Laut Veranstalter haben sich für die Jubiläumsausgabe mehr als 63.000 Menschen aus über 2.200 Unternehmen angemeldet. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass auch ein paar Morgenticker-Autor*innen am Start sind. (Wer, wird nicht verraten, aber ich bin's nicht.)

Bei dem - laut Veranstalter - größten Firmenlauf der Welt geht es heute über 5,6 Kilometer durch Frankfurt. Einen großen sportlichen Wert hat der Lauf nicht, viel mehr geht es um den guten Zweck. So spendet der Veranstalter den Erlös an gemeinnützige Organisationen. Der Startschuss fällt heute Abend um 19 Uhr gleich an zwei Stellen: in der Hochstraße am Opernplatz und in der Börsenstraße (Goetheplatz). Schon ab 13 Uhr werden in der Stadt zahlreiche Straße gesperrt.

So, und jetzt zu Ihnen: Joggen Sie mit?

