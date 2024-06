Ersatz für Frankfurter Omegabrücke aufgebaut

Als die Omegabrücke in Frankfurt-Griesheim im Herbst von jetzt auf gleich abgerissen werden musste, war das für die Menschen in dem von einer Zugstrecke durchquerten Stadtteil eine mittlere Katastrophe. Zumal im Juli auch noch wegen Bauarbeiten die einzige Unterführung am Bahnhof gesperrt werden soll. Aber Stadt und Bahn reagierten schnell: Für Fußgänger und Radfahrer wird es nun eine Behelfsbrücke geben. Lange Umwege bleiben den Menschen so erspart.

In der Nacht wurde die provisorische Brücke innerhalb von fünf Stunden aufgebaut. Bis zum 13. Juli soll sie fertig sein. Ein paar Zahlen: Die Brücke ist 6,5 Meter hoch, 25 Meter lang und kostet rund 5 Millionen Euro. Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) sagte, der wichtigste Schritt sei nun vollbracht. Normalerweise müsse eine Bahnsperrung drei Jahre im voraus angemeldet werden, in diesem Fall sei die Bahn der Stadt aber sehr entgegengekommen. Die Griesheimer wird's freuen. Und in fünf Jahren gibt's dann vielleicht auch wieder eine richtige, neue Omegabrücke.