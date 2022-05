Zwei Hessen offenbar mit Flugzeug in Nepal abgestürzt

In Nepal ist das Wrack eines seit Sonntag vermissten Flugzeugs gefunden worden. Nach Informationen des ARD-Studios Südasien waren 22 Menschen an Bord, darunter auch ein Mann und eine Frau aus Hessen. Nichts deute auf Überlebende hin, twitterte ARD-Korrespondent Peter Hornung. Die Maschine der Fluggesellschaft Tara Air war für einen 20-minütigen Flug von Pokhara zur Gebirgsstadt Jomsom unterwegs. Die nepalesische Armee postete am Morgen auf Twitter eine Luftaufnahme, die auf einem Berghang verstreute Trümmerteile zeigte.

Die kurze Route von Pokhara nach Jomsom ist bei Bergsteigern aus dem Ausland beliebt. Pilger aus Indien und Nepal besuchen in der Gegend zudem den Muktinath-Tempel. Insgesamt waren den Angaben zufolge sechs Ausländer in dem Flugzeug - neben den beiden Deutschen auch vier Inder. Flugzeuge müssen auf der Strecke zwischen den Bergen fliegen, bevor sie in einem Tal landen. Auf der Route hat es bereits mehrere Flugzeugabstürze gegeben.