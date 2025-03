Rettet das Osterei und lasst den Gartenschläfer schlafen!

Der Gartenschläfer will schlafen, in Gießen sind vier Transporter abgebrannt, und das Osterei ist in Gefahr. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Heute ist St. Patrick's Day. Der Feiertag wird nicht nur in Irland gefeiert, sondern traditionell auch in Chicago, wo man extra den Chicago River grün färbt . Hier geht es jetzt aber nicht um irische Feiertage, sondern um diese Themen:

1.000 Eichen für Frau Werner

Vor 21 Jahren starb Gerda Johanna "Jo" Werner in Oberursel. Ihr zu Ehren wurden dort heute 1.000 Eichen gepflanzt.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wer Gerda Werner war und warum man ihr zu Ehren so viele Bäume pflanzt, aber zumindest diejenigen unter Ihnen, die noch die D-Mark in den Händen hielten, haben Frau Werner garantiert schon einmal gesehen. Denn sie war die Frau, die auf den 50-Pfennig-Münzen abgebildet war.

Frau Werner lebte ab 1937 in Oberursel, ihr Grab wurde dort im vergangenen Jahr in ein Ehrengrab umgewandelt. Und die 1.000 Eichen werden hoffentlich für viele Jahre Schatten spenden. Ihre ganze Geschichte finden Sie in diesem Artikel von 2024.

Ein Bild von Gerda Jo Werner schmückte das 50-Pfennig-Stück. (Archivfoto) Bild © picture-alliance/dpa

Der Frühling naht mit großen Schritten. Draußen vor dem Redaktionsfenster scheint die Sonne, und das Fenster ist jetzt schon eine ganze Weile weit geöffnet. Zwischen Dienstag und Donnerstag sollen sogar bis zu zwölf Sonnenstunden pro Tag drin sein. Noch mehr Frühlingsgefühle bekommt man, wenn man einen Blick auf unsere heutige Momentaufnahme aus dem schönen Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) wirft. Dabei fällt mir ein: Ich sollte mich langsam mal um meine Balkonkästen kümmern ...

"Der Frühling ist in Pfungstadt angekommen." Dies schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Anatoly Smolev zu seinem Bild. Haben Sie auch ein außergewöhnliches Bild aus Hessen? Dann schicken Sie uns Ihr Foto - wir freuen uns über Ihre Momentaufnahme. Bild © Anatoly Smolev

Was jetzt den Gartenschläfer in Gefahr bringt

Und weil es gerade thematisch so gut passt, bleiben wir noch kurz beim Thema Frühling: Wer jetzt schon zum großen Frühjahrsputz bläst, sollte besser noch einen Bogen um eventuelle Nistkästen im Garten machen.

Denn es könnte sein, dass der Gartenschläfer dort noch seinem Namen alle Ehre macht und schläft. Der ausgesprochen niedliche Nager mit der Zorrobrille sucht sich nämlich gerne genau diese Nistkästen als Winterquartier aus und schläft dann dort bis in den April hinein.

Dass in Ihrem Nistkasten ein Gartenschläfer schläft, erkennen Sie daran, dass der Nistkasten bis oben hin mit Moos und anderem Pflanzenmaterial gefüllt ist.

Wenn Sie jetzt aber einen Gartenschläfer wecken, ist er leichte Beute für Fressfeinde und findet selbst noch zu wenig Nahrung in Form von Insekten oder Schnecken.

Die Zahl der in Europa vorkommenden Tiere ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen, deshalb wäre es gut, sie nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Mehr über den Gartenschläfer erfahren Sie in diesem Artikel.

Geldtransporter des Regierungspräsidiums Gießen in Flammen

In Gießen sind in der vergangenen Nacht gegen 4 Uhr vier Kleintransporter in der Nähe der Erstaufnahmeeinrichtung in Flammen aufgegangen. Drei davon brannten vollständig aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein viertes Fahrzeug sei stark beschädigt worden, ebenso zwei Fenster und die Fassade eines Gebäudes.

Allerdings handelte es sich nicht um irgendwelche Fahrzeuge, sondern um vier, mit denen das Taschengeld an die Bewohnerinnen und Bewohner der Flüchtlingsunterkunft verteilt wird.

Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 300.000 Euro. Warum die Transporter brannten, ist unklar. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Zeugen hatten von Explosionsgeräuschen berichtet, die laut Polizei aber wahrscheinlich von den durch das Feuer geplatzten Reifen der Fahrzeuge verursacht wurden.

Eier sind kurz vor Ostern knapp

Wenn etwas zu Ostern Hochkonjunktur hat, dann sind es neben Schokolade vor allem Eier. Ostern und Eier gehören bei uns einfach zusammen.

Doch gerade jetzt sind Eier, vor allem aus Bio- und Freilandhaltung, Mangelware. Das hat zwei Gründe: Zum einen ist generell die Nachfrage nach Eiern gestiegen, zum anderen gibt es wegen der Vogelgrippe weniger Legehennen.

Noch schlimmer sieht es übrigens in den USA aus. Dort werden Eier nur noch in kleinen Mengen und zu hohen Preisen verkauft.

Nun neigen wir Deutsche, wie wir zu Beginn der Pandemie und zu Beginn des Krieges in der Ukraine gelernt haben, gerne zu Hamsterkäufen, aber bei Eiern sollte man davon dringend absehen: Eier haben nach dem Legen ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 28 Tagen.

Und da Ostersonntag erst in über einem Monat ist, sollte man da vorsichtig sein. Es sei denn, man wollte Ostern schon immer mal in der Notaufnahme vorbeischauen ...

Weitere Themen des Tages

Der wegen Terrorplanungen zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilte ehemalige Bundeswehroffizier Franco A. aus Offenbach wird seine Freiheitsstrafe voll absitzen müssen. Der Bundesgerichtshof lehnte eine vorzeitige Haftentlassung ab.

Vor dem Zaun des früheren russischen Generalkonsulats in Frankfurt hat ein Mann einen Molotowcocktail-ähnlichen Brandsatz abgestellt. Die Polizei nahm den 55-Jährigen fest - geht aber nicht von einem "ernsthaften politischen Motiv" aus. Der 55-Jährige sei angetrunken gewesen, der Brandsatz nach bisherigen Erkenntnissen eher dilettantisch konstruiert.

An einer Grundschule in Kassel ist in der Nacht zum Montag gegen 3 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zunächst standen Müllcontainer in Flammen, dann das Schulgebäude. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Wer mitentscheiden will, ob Union und SPD eine Koalition eingehen sollen, sollte schnell noch SPD-Mitglied werden. Denn in einem zehntägigen Mitgliedervotum können die SPD-Mitglieder über diese Frage entscheiden . Wer zum Stichtag am 23. März Mitglied der Partei ist, ist dabei.

Und weil die größte Fraktion im Parlament traditionell die Bundestagspräsidentin stellt, stehen wohl die Chancen für Julia Klöckner (CDU) gut, dieses Amt demnächst ausüben zu dürfen. Zumindest hätte ihr Parteichef Friedrich Merz das wohl gerne so.

Eigentlich wollten sie nur eine Woche auf der Internationalen Raumstation ISS bleiben, inzwischen sind es mehr als neun Monate: Suni Williams und Barry Wilmore sitzen noch im Weltall fest, doch endlich zeichnet sich ein Ende ihres kleinen Ausflugs ab: Schon morgen könnten sie zurück auf der Erde sein.

Die Berliner Sängerin Anna R. war einst die Stimme von Rosenstolz ("Liebe ist alles"). Die Band war eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Duos der vergangenen Jahrzehnte. Jetzt ist die Sängerin im Alter von nur 55 Jahren überraschend gestorben.

