Märkte und Feste an diesem Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Homburg

23./24. November – Modellbahnausstellung

Im Vereinshaus Gonzenheim, Am Kitzenhof 4, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

24. November – Hobbykünstlermarkt

Im Kultur- und Sportforum Dortelweil, von 11 bis 18 Uhr

Frankfurt

23./24. November - Christ-König-Basar

Im Gemeindezentrum Christ-König, Damaschkeanger 156, Praunheim, am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Groß-Gerau

24. November – Kreativmarkt

In der Riedhalle Dornheim, von 10 bis 18 Uhr

Gründau

23./24. November – Hobbykünstlerausstellung

Im Bürgerhaus Lieblos, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Lollar

23. November – Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Kirchberg Ruttershausen, von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

24. November – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgerhaus, Holzmuehler Weg 78, von 11 bis 17 Uhr

Niddatal

23. November - „Handgemacht – Deko & Wein“

In der Assenheimer Straße 5, Bönstadt, von 12 bis 22 Uhr

Oestrich-Winkel

23./24. November – Adventsbasar

Auf dem Kirchplatz der St. Martins Kirche, am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Reichelsheim (Odenwald)

24. November – Krippenausstellung

In der kath. Kirche, von 10.30 bis 17 Uhr

Schöneck

24. November – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 16 Uhr

Stockstadt

23./24. November – Kreativmarkt

In der Altrheinhalle, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen