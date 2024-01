Bauern in Ost und West legen Hessen teilweise lahm

Hui, das wird sehr kleinteilig, wo überall Bauern überall unterwegs sind. Die Polizei in Osthessen meldet, dass etwa in Fulda auf der Bundesstraße 458 und dem Messegelände was los sei. Ebenso in Bad Hersfeld auf dem Innenstadtring. "Wir versuchen, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten", schreiben die Beamten.

In Limburg findet zwischen 6 bis 9 Uhr laut Polizei ein Aufzug auf der B49, B54 und Schiede statt. Hier wird die Autobahnabfahrt "Limburg Nord" an der A3 gesperrt. Grund sei die Rückstaugefahr auf die Autobahn. Und in Südosthessen befinden sich aktuell rund 250 Traktoren auf der A3 in Richtung Frankfurt, schreibt die Polizei auf Twitter/X.

Besonders dicke: Die A3 ist derzeit zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurter Kreuz wegen der Traktoren komplett gesperrt. Am Offenbacher Kreuz sind die Zufahren zur A3 dicht. Das ist die Strecke, die jeder fahren muss, der einen Flug erwischen will ... - ich lass das mal so stehen und beneide grundsätzlich - aber heute im Besonderen - wirklich keinen im Berufsverkehr.