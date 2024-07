Der Getränkehersteller Hassia konzentriert seine Produktionsstandorte in Hessen.

Im Laufe des zweiten Halbjahrs 2025 soll die Fruchtsaft-Sparte Rapp's von Karben an den Stammsitz in Bad Vilbel (beide Wetterau) verlegt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In einem Sozialplan sei vereinbart worden, dass die überwiegende Zahl der Rapp's-Arbeitsplätze innerhalb der Hassia-Gruppe erhalten bleibe. Von den 69 Mitarbeitern finden demnach etwa zwei Drittel eine neue Beschäftigung im Unternehmen.