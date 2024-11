Immer mehr Keuchhusten-Fälle in Hessen

Externer Inhalt

Keuchhusten tritt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vor allem bei Kindern und Jugendlichen auf. Derzeit macht die Gruppe der 5- bis 19-Jährigen mit 10.945 Fällen fast die Hälfte (48,1 Prozent) aller Infizierten aus. Aber auch Erwachsene sind betroffen.

Ärzte führen das in erster Linie auf versäumte Auffrischungsimpfungen zurück. Das bestätigt auch der Frankfurter Virologe Martin Stürmer. Viele, sagt Stürmer dem hr, würden die empfohlenen Auffrischungsimpfungen nicht wahrnehmen, weil sie auf die Grundimmunisierung aus der Kindheit setzten.

Zwar bilde weder die Impfung noch eine Infektion einen lebenslangen Schutz, so Stürmer, beides schütze aber vor schweren Verläufen. Dazu könne man durch Impfungen die Neuinfektionen reduzieren. Das RKI empfiehlt nach den drei Grundimmunisierungen im Säuglingsalter je eine Auffrischungsimpfung im Einschulalter und dann nochmal mit 9 bis 16 Jahren.

Im Gegensatz zu den Jahren vor der Corona-Pandemie zeigt sich bei Kindern und Jugendlichen ein deutlicher Anstieg. Vorher lagen diese Altersgruppen eher im Mittelfeld. Kinderarzt Prouschil führt das auch darauf zurück, dass man in dem Alter mit vielen anderen Kindern eng zusammen ist und viel gemeinsam Zeit verbringt.

Junge Säuglinge besonders gefährdet

Ganz schwere Fälle landen im Krankenhaus. Auch in den Darmstädter Kinderkliniken wurden zuletzt einzelne Fälle stationär behandelt. "Es waren gefühlt mehr als in den letzten Jahren", sagte die Oberärztin Hanna Schöttler.

In der Klinik werden laut Schöttler in der Regel sehr junge Säuglinge behandelt, da es bei diesen "zu Atemaussetzern kommen kann, die für das Kind gefährlich sein können".

Daher sei es aus kinderärztlicher Sicht sehr wichtig, dass Säuglinge und Kinder nach dem üblichen Impfschema des RKI geimpft werden. Auch Schwangere sollten sich ab der 28. Schwangerschaftswoche impfen lassen, um das Neugeborene durch Antikörper zu schützen.

Virologe Stürmer erwartet deutliche Zunahme an Fällen

Virologe Stürmer bestätigte das, was Medizinerinnen und Mediziner in Praxen und Kliniken erleben. "Die diesjährige Welle ist sehr viel stärker als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben", sagt Virologe Stürmer.

Bis zum Jahresende rechnet er mit einer deutlichen Zunahme der Erkrankungen - und schlussendlich mit einer zwei- bis dreifach so hohen Fallzahl. Die außergewöhnliche Häufung an Fällen zeige, dass "Erkrankungen, von denen wir glauben, sie im Griff zu haben, uns immer wieder einholen können", so der Virologe.

Kinderarzt Prouschil hofft, dass künftig mehr Menschen ihren Impfpass im Auge haben und die Keuchhustenimpfung rechtzeitig mit einem Booster auffrischen lassen.