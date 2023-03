Evakuierungsgebiet nach dem Bombenfund in Weiterstadt.

500-Kilo-Bombe in Weiterstadt wird entschärft - Evakuierung beginnt

Eine bei Bauarbeiten entdeckte 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Mittwochmittag in Weiterstadt entschärft werden. Dafür werden Teile der Stadt sowie der Westen Darmstadts evakuiert. Auch Bahn- und Straßenverkehr kommen zum Erliegen.

Bombe in Weiterstadt wird am Mittwoch entschärft

Die geplante Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat für Teile Weiterstadts (Darmstadt-Dieburg) und den Westen Darmstadts größere Auswirkungen: Nach dem Fund des Sprengkörpers auf einer Baustelle für eine Solaranlage läuft seit Mittwochmorgen 8 Uhr die Evakuierung.

In einem Radius von 1.000 Metern um den Bombenfund im Weiterstädter Stadtteil Riedbahn gilt ein Betretungsverbot - voraussichtlich bis 20 Uhr. Nach Angaben der Stadt sind von der Evakuierung in Riedbahn rund 2.000 Bewohner und Bewohnerinnen sowie rund 750 in der Darmstädter Waldkolonie und der Siedlung Akazienweg betroffen.

Bundesstraßen und Bahnstrecke dicht

Die Entschärfung der Bombe ist den Angaben zufolge für den Zeitraum zwischen 12 und 14 Uhr geplant.

Neben dem Betretungsverbot, das auch für das gesamte Industriegebiet Nord in Weiterstadt gilt, hat die Entschärfung der Bombe auch Auswirkungen auf den Pkw- und Bahnverkehr. So sollen ab 11 Uhr die B3 und die B42 ebenso gesperrt werden wie die Bahnstrecken Darmstadt – Wiesbaden/Mainz und Darmstadt – Frankfurt. Laut Landkreis kommt es vor allem im Stadtteil Riedbahn dabei zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Hotline für Betroffene

Die Stadt hatte nach dem Fund am Montag einen Krisenstab eingerichtet. Auch ein Hilfstelefon wurde geschaltet. Für Menschen, die eine Unterkunft benötigen, stehen die Bürgerzentren Weiterstadt (Carl-Ulrich-Straße 9-13) und Schneppenhausen (Gräfenhäuser Straße 23) sowie in Darmstadt die Käthe-Kollwitz-Schule (Koblenzer Straße 8) zur Verfügung.

Weitere Informationen Infotelefon für Betroffene Weiterstadt: 06150/400-1005

Darmstadt: 06151/13-2060 Ende der weiteren Informationen