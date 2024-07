Die Afrikanische Schweinepest weitet sich aus: Im Kreis Groß-Gerau sind zwei weitere landwirtschaftliche Betriebe betroffen. Einige kranke Tiere wurden bereits "notgetötet".

Alle Betriebe, die in der Schweinepest-Sperrzone in Südhessen liegen, müssen momentan ihre Schweine täglich auf Anzeichen auf die Krankheit untersuchen. Am Montagabend bestätigte sich der Virus-Verdacht in zwei weiteren Hausschweinbeständen, wie der Kreis Groß-Gerau am Dienstag mitteilte.

Getroffen habe es einen Betrieb mit 17 und einen mit 170 Tieren. Sie liegen im südlichen Bereich des Kreises - und damit nicht weit vom zuletzt betroffenen Betrieb in Stockstadt entfernt. Die Schweine müssen nun getötet werden, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern.

Fiebrige Tiere gemeldet

Der Landwirt des kleineren Betriebs hatte dem Veterinäramt am Montag ein totes Tier gemeldet, in dem anderem Betrieb waren dem Halter auffällig schwache Tiere aufgefallen, die versuchten sich zu kühlen - ein Anzeichen für Fieber.

Fachleute vom Veterinäramt nahmen umgehend Proben, deren Auswertung den Verdacht auf Afrikanische Schweinepest noch am Abend bestätigte. "Vor Ort mussten sogar Nottötungen vorgenommen werden, um unnötiges Leiden für die Tiere zu vermeiden", heißt es in der Mitteilung des Kreises.

Zwei weitere Betriebe in Südhessen betroffen

Zuvor war bereits zweimal ein Virusausbruch in Hessen bei Hausschweinen festgestellt worden: Anfang Juli in einem kleineren Betrieb bei Biebesheim und zuletzt in einem Mastbetrieb in Stockstadt (beide Groß-Gerau). Außerhalb von Mastbetrieben breitete sich das Virus in Südhessen zunehmend bei Wildschweinen aus.

Am vergangenen Mittwoch war die Schweinepest-Sperrzone nach dem Fund weiterer toter, mit Schweinepest infizierter Wildschweine ausgeweitet worden. Die aktuellen Virusausbrüche liegen ohnehin in der Sperrzone, an deren Zuschnitt ändert sich daher nichts. Die genaue Zone ist auf einer interaktiven Karte zu erkennen.

Jagdverbot und Leinenzwang für Hunde

In der sogenannten infizierten Zone ist unter anderem die Jagd verboten, Hunde müssen an der Leine gehalten werden und es gelten Einschränkungen für die Landwirtschaft etwa bei der maschinellen Getreideernte. Außerdem sind Aufenthalte "zu Zwecken der Erholung" wie Wandern, Reiten, Radfahren nur auf befestigten und entsprechend gekennzeichneten Wegen erlaubt.

Weitere Informationen Was ist die Afrikanische Schweinepest? Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen, die bei den Tieren fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine durch eine Impfung zu schützen. Die Viren gelten als sehr widerstandsfähig, weil sie sogar in Wurstwaren oder geräuchertem oder gefrorenem Fleisch überleben. Ende der weiteren Informationen

