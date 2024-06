Nach dem Fund einer Phosphorbombe auf der Baustelle für das Terminal 3 am Flughafen Frankfurt muss die A5 gesperrt werden. Die Bombe soll noch am Freitag gesprengt werden.

Die Autobahnpolizei teilte am Freitag mit, dass während der geplanten Sprengung eine Sicherheitszone mit einem Radius von 1.000 Metern rund um die Fundstelle eingerichtet wird.

Das betrifft auch die ans Flughafengelände angrenzende A5 zwischen den Anschlussstellen Langen und Neu-Isenburg-Zeppelinheim (Kreis Offenbach). In Langen soll kein Verkehr mehr in Richtung Norden und in Zeppelinheim kein Verkehr mehr in Richtung Süden auffahren.

Folgen für Flugverkehr unklar

Ein konkreter Zeitplan lag zunächst nicht vor. Unklar war außerdem, ob die geplante Sperrung Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen haben wird.

Die Einsatzkräfte bereiteten derzeit den Aufbau der Absperrungen vor und seien noch in der Abstimmung, teilte die Autobahnpolizei am Nachmittag mit.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine Phosphorbombe, die bei Bauarbeiten entdeckt wurde. Brandbomben mit weißem Phosphor wurden in großem Maßstab im Zweiten Weltkrieg eingesetzt.