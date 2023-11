Unbekannte stahlen die Israel-Flagge am Luisenplatz in Darmstadt. Inzwischen hängt dort wieder eine Fahne.

Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel mehren sich die Meldungen gestohlener Israel-Flaggen. Nun wurden auch in Darmstadt und Wetzlar Fahnen geklaut, die zum Gedenken an die Pogrome vor 85 Jahren aufgehängt worden waren.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstagabend eine israelische Flagge vom zentralen Luisenplatz in Darmstadt gestohlen. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeugen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Täter oder die Täterin habe die gehisste Fahne am Donnerstagabend von einem Mast genommen. Die Person hatte ihr Gesicht mit einer Maske bedeckt, wie aus Aufnahmen von Überwachungskameras hervorgehe. Danach lief sie davon.

Die Fahne war am Donnerstag laut Mitteilung der Stadt in Gedenken an die Nazi-Pogrome gegen Jüdinnen und Juden vom 9. November 1938 gehisst worden.

Stadt erstattete Anzeige

Sie sei "offenkundig schnell mit brachialer Gewalt herabgerissen worden", berichteten Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) und Ordnungsdezernent Paul Georg Wandrey (CDU). "Das ist schändlich und erfüllt uns mit Abscheu."

Nach einer Gedenkveranstaltung in der Darmstädter Synagoge sei Benz die fehlende Fahne aufgefallen und er habe Anzeige bei der Polizei gestellt. "Taten, die sich gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, gegen Juden in aller Welt und insbesondere in Israel richten, sind von Hass und Menschenverachtung getragen – wir werden sie konsequent verfolgen", hieß es weiter.

Oberbürgermeister Hanno Benz (links) und Ordnungsdezernent Paul Wandrey hissten eine neue Flagge. Bild © Wissenschaftsstadt Darmstadt

Am Freitag hissten der Oberbürgermeister und der Ordnungsdezernent gemeinsam erneut eine israelische Flagge am Luisenplatz.

Weiterer Diebstahl in Wetzlar

Ein weiterer Fall wurde am Freitag aus Wetzlar bekannt - dort stahl ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag eine vor einem CDU-Gebäude gehisste Israel-Flagge. Auch in zahlreichen anderen Städten in Hessen hatte es kürzlich ähnliche Vorfälle gegeben, etwa in Frankfurt, Hanau und Wiesbaden. Dort waren schon zuvor Israel-Flaggen aus Solidarität nach dem Terrorangriff der Hamas gehisst worden.

In Frankfurt sollte als Reaktion auf die Vorfälle ein Wachmann vor dem Römer in der Nacht zum Samstag dafür sorgen, dass keine Flaggen abgerissen werden.

Wie an vielen Orten in ganz Deutschland waren auch in Hessen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 Synagogen in Brand gesetzt und jüdische Geschäfte verwüstet worden. Die Nationalsozialisten verhafteten damals allein in Frankfurt mehr als 1.000 jüdische Menschen, von denen viele in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert und ermordet wurden.

Die Landesregierung hatte in diesem Jahr Behörden und Kommunen dazu aufgerufen, als Zeichen der Solidarität mit Israel die israelische Flagge auf Vollmast zu setzen.