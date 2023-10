Radfahrerin gerät in Frankfurt unter Laster

Eine Radfahrerin ist am Dienstag in Frankfurt mit einem Bein unter einen Lkw geraten und schwer verletzt worden.

Die 37-Jährige kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei war sie an einer Kreuzung vom Gehweg auf die Straße gefahren, als der auf der Straße fahrende Lkw nach rechts abbiegen wollte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.