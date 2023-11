Nach dem Brand eines Lastwagens war die A7 bei Bad Hersfeld über Stunden in Richtung Süden blockiert. Tausende Verkehrsteilnehmer verbrachten die Nacht im Stau. Die Bergung des Lkw gestaltete sich weiter schwierig.

Für tausende Auto- und Lkw-Fahrer ging in der Nacht zum Mittwoch auf der A7 nichts mehr. Wegen eines brennenden Lastwagens wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld-West in Richtung Süden voll gesperrt. Die Wagenkolonne auf der dreispurigen Autobahn staute sich auf zwölf Kilometern. Die Verkehrsteilnehmer verbrachten die Nacht in ihren Fahrzeugen.

Schwierige Lösch- und Bergungsarbeiten

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lastwagenfahrer kurz vor 23 Uhr Rauch aus dem Motorraum bemerkt und stellte seinen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen ab. Aufgrund eines "Motorplatzers" seien Betriebsstoffe unter dem Führerhaus ausgetreten, die sich sofort entzündeten.

Die nicht ordnungsgemäß gebildete Rettungsgasse habe die Anfahrt der Einsatzkräfte "extrem behindert", so die Polizei. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lkw bereits in Vollbrand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Lösch- und Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig: Da der Lastwagen Pflanzenschutzmittel geladen hatte, entzündete sich das Feuer immer wieder. Für den Abtransport des Gefahrguts wurde das Technische Hilfswerk angefordert. Auch der Fahrbahnbelag wurde durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

A7 wieder freigegeben

Die Autobahn war ab Homberg (Efze) bis zum Mittwochmorgen voll gesperrt. Es bildete sich erneut ein kilometerlanger Stau. Am Vormittag wurde die Autobahn dann wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

Die Autofahrer, die die Nacht im Stau verbrachten, konnten ihre Fahrt schon früher fortsetzen. Sie wurden ab 5 Uhr - rund sechs Stunden nach der Vollsperrung - langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen