Enkeltrick-Betrüger in Hessen gefasst

Bei einem europaweiten, zweiwöchigen Ermittlungseinsatz gegen mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger sind auch in Hessen drei Menschen festgenommen worden.

Zwei Männer und eine Frau seien bei Betrugsversuchen als Abholer gefasst worden, erklärte die Polizei Frankfurt, die die Einsätze in Hessen koordiniert hatte. Die Frau nahm laut Polizei Luxusuhren in Darmstadt entgegen, die zwei Männer wollten hohe Summen Bargeld in Eschwege (Werra-Meißner) und Kassel abholen. Europaweit wurden 20 Verdächtige in den zwei Wochen festgenommen worden.