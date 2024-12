Erneut Streik bei VW in Baunatal

Beim Autobauer Volkswagen in Baunatal (Kassel) hat am Montagvormittag der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde begonnen.

Am zweitgrößten deutschen VW-Standort rief die IG Metall Nordhessen rund 15.000 Beschäftigte dazu auf, ihre Schicht vier Stunden früher zu beenden und das "Volumen der Warnstreiks damit zu verdoppeln".