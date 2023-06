Die Brandstelle am Altkönig am Dienstag.

Die Brandstelle am Altkönig am Dienstag. Bild © Jutta Nieswand (hr)

Feuerwehr am Altkönig weiter in Alarmbereitschaft

Mehr als 200 Feuerwehrleute sind zwischen Altkönig und Fuchstanz mit Nachlöscharbeiten nach dem Waldbrand beschäftigt. Das Feuer soll kontrolliert abbrennen, weil umstürzende Bäume die Einsatzkräfte gefährden könnten.

Videobeitrag Video Waldbrand im Taunus Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Auch am Dienstag haben mehr als 230 Feuerwehrleute aus dem Hochtaunus und den Nachbarregionen einen Waldbrand am Altkönig zwischen Kronberg und Königstein bekämpft. Landrat Ulrich Krebs (CDU) sprach von einem "großen Schadensereignis" und betonte: "Es stellt das, was wir in den letzten Jahren hatten, in den Schatten."

Der Waldbrand soll nun "kontrolliert abbrennen", wie der Kreis am Dienstag mitteilte. Mittlerweile seien rund vier Hektar Land von dem Feuer betroffen, sagte eine Sprecherin.

Drohnen sollen Glutnester aufspüren

Auch wenn das Feuer weitgehend gelöscht sei, gebe es seitens der Feuerwehr noch keinen Grund zur Entwarnung, betonte Kreisbrandinspektor Carsten Lauer am Dienstagmorgen. Die Bodentemperaturen in dem betroffenen Gebiet erreichten teilweise noch 450 Grad. "Wenn da noch ein bisschen Wind dazu kommt, heißt es, dass es mit der Flammenbildung weitergeht", warnte Lauer.

Nach Angaben der Feuerwehr gab es in dem Gebiet am Dienstag noch zahlreiche Glutnester. Drohnen und Wärmebildkameras sollten dabei helfen, sie zu erfassen.

Abgebrannte Bäume können umstürzen

Rauchschwaden über der Brandstelle am Altkönig. Bild © Hochtaunuskreis

Wie Uli Both, Technischer Einsatzleiter der Feuerwehr, erläuterte, könnten abgebrannte Bäume umstürzen und die Feuerwehrleute gefährden. Daher beschränke man sich aktuell darauf, den Brand unter Kontrolle zu halten, sagte Both am Dienstagnachmittag. "Hessen Forst wird mit seinen Kräften und Spezialgerät das Totholz wegräumen, sodass wir vordringen und nachlöschen können."

Bis zum Dienstagabend sollen die Arbeiten weitergehen. Am Mittwochmorgen werde dann entschieden, wie der Einsatz in den nächsten Tagen weitergehen soll, kündigte Both an. Wanderer, Radfahrer und Spaziergänger sollen das Gebiet weiterhin meiden.

Feuer kann jederzeit wieder aufflammen

Auch aus der Ferne war der Großbrand am Altkönig gut sichtbar. Bild © Jutta Nieswand (hr)

Die Löscharbeiten wurden am späten Montagabend zunächst unterbrochen. Trotzdem waren viele Einsatzkräfte die ganze Nacht über im Einsatz. Sie konzentrierten sich darauf, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

In der Nacht auf Dienstag stellte die Feuerwehr entlang der Waldwege im betroffenen Gebiet 40 Sprinkler auf, um den Boden zu kühlen und eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Abschüssiges Gelände erschwerte Löscharbeiten

Rauchschwaden waren am Dienstagmorgen nicht mehr zu sehen. Das war am Montag noch ganz anders. Weithin sichtbar stieg Rauch vom dritthöchsten Gipfel des Taunus auf.

Die Flammen breiteten sich im Lauf des Montags vom 798 Meter hohen Altkönig in Richtung des beliebten Ausflugsziels Fuchstanz aus, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch das abschüssige Gelände.

Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten am Altkönig. Bild © Mike Seeboth

Durch die extreme Hitze hätten sich auch die Steine in dem Gebiet auf bis zu 450 Grad aufgeheizt, sagte die Kreissprecherin. "Die Steine sind beim Auftreffen des Löschwassers teilweise geborsten."

Fünf Feuerwehrleute verletzt

Bei dem Einsatz wurden nach Angaben des Kreises fünf Feuerwehrleute verletzt: Vier von ihnen hätten Rauch eingeatmet, einer sei im Gelände umgeknickt. Sie sind nach Angaben der Feuerwehr inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Insgesamt seien rund 400 Einsatzkräfte aus der Region beteiligt gewesen.

Unterstützung kam von den Feuerwehren in Frankfurt, Wiesbaden, Hanau-Steinheim und Maintal (Main-Kinzig). Auch Polizei und das Technische Hilfswerk waren vor Ort. Nach Kreisangaben waren außerdem Mitarbeiter von Hessen Forst im Einsatz, die mit Rückefahrzeugen altes Holz wegräumten, "um so dem Feuer die Nahrung zu entziehen".

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Brandstiftung vermutet

Der Landrat des Hochtaunuskreises, Ulrich Krebs (CDU), sagte am Dienstagnachmittag, die Brandursache stehe weiterhin noch nicht fest. "Wir haben aber im Zuge des Einsatzes viele illegale Feuerstellen auch am Altkönig gefunden." Krebs appellierte an die Bevölkerung, an den Taunushängen nicht zu grillen oder Feuer zu machen.

Kreisbrandinspektor Lauer hatte am Montag gesagt, man vermute als Ursache für das Feuer Brandstiftung. "Wir gehen davon aus, dass es nicht natürlich entstanden ist." Es habe erst vor einer Woche in 200 Metern Entfernung einen anderen Waldbrand gegeben, zudem sei es in dem Gebiet in den vergangenen Jahren immer wieder zu Brandstiftung gekommen, so Lauer.

Wegen des Einsatzes wurde die Landesstraße 3004 zwischen Sandplacken und Oberursel-Hohemark in beiden Richtungen gesperrt. Die Straße wurde am Dienstagmorgen wieder freigegeben. Auch im Busverkehr gab es nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes am Montag Einschränkungen.

Hohe Waldbrandgefahr

Die Feuerwehren hatten bereits am Wochenende zu mehreren größeren Wald- und Böschungsbränden ausrücken müssen. Bei Rödermark (Offenbach) brannte ein rund zwei Hektar großes Waldstück. In Frankfurt gab es zwei Brände an Böschungen.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zeigte am Montag in Südhessen die zweithöchste Gefahrenstufe (4 von 5) an. Am Dienstag ist dieser Wert auch im Norden und in Osthessen erreicht, während an den Folgetagen der Gefahrenindex nur im Süden hoch bleibt. Der Waldbrandgefahrenindex sei allerdings nicht die Waldbrandwarnstufe vor Ort, die von Landes- oder örtlichen Behörden festgelegt werde, betonte der DWD.

Weitere Informationen Waldbrandgefahr Nach Angaben des Umweltministeriums besteht landesweit eine erhöhte Waldbrandgefahr, insbesondere in Südhessen. Eine offizielle Alarmstufe wurde bislang nicht aufgerufen.

In ganz Hessen ist der sogenannte Graslandfeuerindex auf der zweithöchsten Gefahrenstufe. Das heißt, ausgedörrte Grasflächen können sich aus meteorologischer Sicht leicht entzünden. Ende der weiteren Informationen

In den kommenden Tagen ist bei Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad kaum Regen in Sicht. Am Mittwoch bleibt es nach oft sonnigem Beginn bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Am Donnerstag wird es mal sonnig und mal wolkig. Am ehesten in den östlichen Landesteilen sind einzelne Schauer möglich. Am Freitag gibt es neben Sonnenschein zum Teil dichte Wolken mit örtlichen Schauern oder Gewittern.

Hinweis: In einer früheren Version stand, dass die Feuerwehrleute die Löscharbeiten während der Nacht unterbrochen haben. Das heißt nicht, dass die Arbeiten zur Eindämmung des Waldbrands in der Zeit ruhten. Wir haben die entsprechende Stelle präzisiert.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen