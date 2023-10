Frau bei Wohnungsbrand in Erlensee verletzt

Bei einem Brand in einer Kellerwohnung in Erlensee (Main-Kinzig) ist eine Frau am Montag schwer verletzt worden.

Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in der Küche aus. Der Schaden liegt bei rund 40.000 Euro.