Teilsperrung der Bahnstrecke zwischen Fulda und Bad Hersfeld: Wegen starker Rauchentwicklung an den Gleisen ist es zu Ausfällen und Verspätungen gekommen. Von 15 bis 20 Brandherden ist die Rede.

Mehrere Brände verteilt über Kilometer im Landkreis Fulda: In Osthessen hat es am Freitag an der Bahnstrecke zwischen Fulda und Bad Hersfeld gebrannt. Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt an einem Zug Auslöser.

Der von dem Zug ausgelöste Funkenschlag habe Böschungen punktuell in Brand gesetzt, sagte ein Sprecher.

RB5, RE5 und RE50 - Strecke gesperrt

Von der Sperrung betroffen waren die Bahnlinien RB5, RE5 und RE50, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte. Nachdem die Züge gestoppt waren, konnten die Löscharbeiten beginnen.

Wind erschwert die Löscharbeiten

Ein Sprecher der Feuerwehr in Hünfeld (Fulda) berichtete von mehreren Bränden zwischen Petersberg-Marbach und Burghaun. Es habe eine Vielzahl an Einsatzstellen gegeben, allein in Hünfeld waren es den Angaben zufolge 15 bis 20 Brandherde. Der aufkommende Wind habe die Löscharbeiten erschwert, so der Sprecher.