So könnte das Straßenschild der "Sesamstraße" in Kassel-Waldau aussehen. (Fotomontage) Bild © hr

In Kassel wird es bald eine Sesamstraße geben - die erste in ganz Hessen. Schüler und Schülerinnen haben sich dafür eingesetzt. Anlieger sind auch Polizei und Feuerwehr. Die fremdeln offenbar noch mit dem neuen Straßennamen.

Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm - und bekommt keine eigene Sesamstraße! In Kassel jedenfalls wird es eine solche Straße schon bald geben - und zwar im Stadtteil Waldau. Und das kam so.

Vor mehr als einem Jahr erhielt der Ortsbeirat Waldau den Auftrag, einen Namensvorschlag für eine neue geplante Straße zu erarbeiten. Die Idee sei gewesen, die künftigen Anlieger zu beteiligen, erinnert sich Ortsvorsteher Dirk Seeger (SPD). Die Anlieger: die Polizei, die Feuerwehr und die Offenen Schule Waldau (OSW).

"Was zählt, ist ein gutes Miteinander"

In einem schulinternen Auswahlverfahren hatte sich die Schüler und Schülerinnen mit großer Mehrheit auf "Sesamstraße" geeinigt. "In unserer Schule treffen unterschiedliche Charaktere zusammen. Das ist wie in der Sesamstraße. Was zählt, ist ein gutes Miteinander", sagt Schulsprecher Benjamin Bähre.

Der Vorschlag der Schüler fiel allerdings auf wenig Gegenliebe bei den Nachbarn. Vertreter von Feuerwehr und Polizei hätten sich nicht so richtig mit dem Namen der kultigen Kinderserie anfreunden können, sagt sich Nina Illmer, Vertrauenslehrerin der Schüler*innen-Vertretung (SV).

Schließlich seien die Namensvorschläge der Freiwilligen Feuerwehr Waldau, der OSW und ein Vorschlag des Ortsbeirats beim Magistrat der Stadt Kassel eingereicht worden, sagt Seeger. Der Ortsbeirat selbst wollte die Straße nach dem ehemaligen Landesvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und Leiter des Bürgerhauses Waldau, Volkmar Gerstein, nennen.

Schüler bleiben hartnäckig

Nun lagen die Vorschläge also beim Magistrat - und die Schüler der OSW ließen nicht locker. Immer wieder schickten sie Briefe an die Ämter und begründeten ihren Wunsch. Schließlich schlug sich der Magistrat tatsächlich auf die Seite der Schüler und empfahl für den Bereich vor der Schule den Namen Sesamstraße. Der offizielle Benennungsprozess wird nun angestoßen.

In der geplanten Straße wird einmal das neues Schulgebäude der OSW stehen, das dann auch die passende Adresse "Sesamstraße 1" erhalten wird.

Das Engagement hat sich gelohnt: Vertrauenslehrerin Nina Illmer, Alexander Mainka und Benjamin Bähre freuen sich über den Erfolg. Bild © Stefanie Küster (hr)

Dass sie bei der Namensfindung mitreden durften, mache die Schülerinnen und Schüler sehr stolz, sagt Schulsprecher Benjamin Bähre. Es zeige, dass Engagement etwas bringe und dass es funktionieren könne, wenn man sich im Leben für etwas einsetze - auch wenn manche Vorhaben einen langen Atem bräuchten.

Polizei und Feuerwehr wollen nicht in die Sesamstraße

Ortsvorsteher Seeger ist vom Einsatz der Schülerinnen und Schüler begeistert. Er lobt ihre "weltoffene und urdemokratische Herangehensweise". Man habe die Politik vor allem mit den eigenen Kampagnen überzeugt, sagt Vertrauenslehrerin Illmer. Sie sei "mega happy und sehr stolz".

Bis das Straßenschild hängt, wird es noch ein bisschen dauern. Denn die Straße muss erst gebaut werden. Aber wenn es so weit ist, wird es die erste Straße in Hessen sein, die nach der berühmten Kinderserie benannt wird.

Polizei und Feuerwehr tun sich allerdings noch immer schwer mit dem Namen und werden im "Forstbachweg" beziehungsweise in der "Kasseler Straße" residieren. Schulsprecher Bähre ist gespannt, ob das so bleibt: Denn die Polizei als Freund und Helfer passe doch eigentlich ganz gut zur Sesamstraße, sagt er.

Weitere Informationen Kurzportrait Offene Schule Waldau Die Offene Schule Waldau (OSW) ist eine integrierte Gesamtschule im Kasseler Stadtteil Waldau. Sie orientiert sich an der Reformpädagogik und ist Versuchsschule des Landes Hessen. Der Anspruch der Schule lautet, jedes Kind gemäß seinen Fähigkeiten zu fördern und zu fordern. Eine Besonderheit der Schule ist das deutschlandweit einzigartige Fach “Freies Lernen”. Ende der weiteren Informationen