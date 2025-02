Innenministerium kündigt ersten Warntag für Hessen an

Am 13. März heulen die Sirenen und klingeln die Handys in Hessen - aber nur zum Test. Erstmals findet ein landesweiter Warntag statt.

Veröffentlicht am 28.02.25 um 10:33 Uhr

Am 13. März 2025 findet der erste landesweite Warntag in Hessen statt. Um 10.15 Uhr werden Sirenen heulen, Warn-Apps Alarm schlagen und Handys eine Nachricht über Cell-Broadcast empfangen, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte.

Ziel sei es, die Bevölkerung für Warnsignale zu sensibilisieren und die technischen Systeme zu testen. "Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Bürgerinnen und Bürger im Notfall erreichbar sind", sagte Innenminister Roman Poseck (CDU).

Ein bundesweiter Warntag findet jährlich im Herbst statt. Ab diesem Jahr soll es immer am zweiten Donnerstag im März landesweite Warntage geben.

