Katzenbaby an Rastplatz bei Lorsch gefunden

Polizisten haben an der A67 bei Lorsch (Bergstraße) am Dienstag vorübergehend ein Katzenbaby in Obhut genommen.

Veröffentlicht am 18.06.25 um 12:26 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Eine Reinigungskraft hatte es zuvor in einem Karton entdeckt, der draußen auf einem Polizeigelände an der Rastanlage Lorsch-West stand, wie die Polizei am Mittwoch meldete. Das Katzenbaby wurde dem Tierheim Heppenheim übergeben.