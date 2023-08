Klimafreundlicher Hotel-Neubau an der Sababurg im Reinhardswald

An der Sababurg soll in den kommenden Jahren ein klimafreundlicher Neubau für ein Hotel und Restaurant entstehen.

Am Mittwoch wurden die Pläne auf dem "Dornröschenschloss" im Reinhardswald vorgestellt. "Wir investieren in ein Kulturgut, einen Tourismusmagneten - und in wirtschaftliche Perspektiven für den ländlichen Raum", sagte Finanzminister Boddenberg (CDU). Die veranschlagten Kosten waren immer weiter gestiegen. Sie werden momentan auf rund 43 Millionen Euro geschätzt. Der Neubau soll "nach heutiger Planung" 2027 fertig sein.