Wer braucht schon einen Bentley, wenn er eine Straßenbahn hat? Genau das zeigt die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft auf ihrem Instagram-Account: In der Hauptrolle eine Straßenbahnfahrerin, die das bekannte Bentley-Girl parodiert - und das äußerst erfolgreich.

Immer wieder haucht die russische Influencerin Alla Bruletova den Namen "Bentley" in die Kamera und streicht dabei über Kühlergrill, Lederlenkrad oder Tacho der Luxuskarosse. Das Video hat bei Tiktok 3,8 Millionen Aufrufe.

Seit es im August veröffentlicht wurde, hat es eine wahre Welle ähnlicher Clips ausgelöst. Doch statt eines Bentleys werden hier Zahnarztstühle, Feuerwehrautos oder Pferde gestreichelt.

Nordhessen kann da mithalten, dachte sich die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) und hat ihre eigene Version produziert - mit einer Straßenbahnfahrerin, die auf den blauen Lack der tonnenschweren Tram klopft. Darüber hatte bereits die HNA berichtet.

Fahrerstand, Faltenbalg, Blinker

Im KVG-Clip sieht man, wie eine junge Frau mit langen Fingernägeln über den Fahrerstand der Tram klappert, den Faltenbalg liebevoll entlang fährt oder den Blinker betätigt. Die junge Frau ist Eileen Prieg. Die 28-Jährige ist seit drei Jahren Straßenbahnfahrerin bei der KVG.

Als sie gefragt wurde, ob sie das Video nachstellen könne, habe sie gleich zugesagt. Dass die Parodie so gut ankommt, habe sie aber überrascht, berichtet Prieg.

Auch Straßenbahnen sind “beeindruckende Fahrzeuge”

Die KVG hatte das Video am 11. Oktober auf dem Instagram-Kanal unter dem Titel "Bentley vs. KVG – wer macht das Rennen" hochgeladen. Mittlerweile hat es dort bereits mehr als 71.000 Abrufe. Ganz schön viel, denn den Account haben nur gut 3.000 Menschen abonniert.

Warum entscheidet sich ein Verkehrsunternehmen, bei diesem Trend mitzumachen? "Das Orginalvideo lädt förmlich zu einer Parodie ein", erklärt eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens gegenüber dem hr. Man wolle damit aber auch zeigen, welch beeindruckende Fahrzeuge Straßenbahnen seien.

Werbung für den Job

Straßenbahnfahrerin Eileen Prieg gibt auf ihren privaten Social-Media-Accounts immer wieder Einblicke in ihren Job. Sie will zeigen, was sie und ihre Kolleginnen und Kollegen tagtäglich leisten. "Mit uns kommen die Menschen von A nach B", macht die 28-Jährige Werbung für den ÖPNV. Das sei allemal besser, als im Stau zu stehen.

Mit ihren Videos will sie anderen Menschen ihren Job schmackhaft machen - und Wissen vermitteln. Die nächste Idee hat sie schon im Kopf: ein Kurzclip über Bremssand. Der sei wichtig, um im Herbst und Winter rechtzeitig zum Stehen zu kommen, erklärt die 28-Jährige.

Tram-Girl statt Bentley-Girl

Mit der jungen Tram-Fahrerin hat das Unterbnehmen einen Volltreffer gelandet. Sie ist mittlerweile in ganz Kassel bekannt, sogar im Supermarkt wird sie angesprochen. Bei jugendlichen Fahrgästen habe sie sogar einen Spitznamen weg, erzählt Prieg: "Die nennen mich nur Tram-Girl".

Das Orginal-Video endet übrigens mit einem edlen Drink - in ihrem Clip schneidet das Tram-Girl im Fahrerhaus stattdessen eine Ahle Wurscht an. Diese Szene sucht man im Bentley-Video vergeblich. Aber das kommt ja auch nicht aus Nordhessen.