Der Schienenersatzverkehr auf der Strecke Gießen - Gelnhausen (RB 46) ist bis zum 14. Dezember verlängert worden.

Veröffentlicht am 05.11.24 um 11:20 Uhr

Das sagte eine Sprecherin der Hessischen Landesbahn (HLB) dem hr am Dienstag. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten von der Deutschen Bahn diese Woche abgeschlossen werden. Die Bahn arbeitet an den Stellwerken und will diese auf einen elektronischen Betrieb umstellen.