Die Menschen in Witzenhausen sind genervt: Weil die A38 voll gesperrt ist, quält sich der Verkehr seit Wochen durch die Stadt. Eine Baustelle auf der Werrabrücke sorgt für weitere Staus. Musste das beides auf einmal sein?

Wenn Cornelia Brand-Weber aus dem Erkerfenster schaut, sieht sie tausende Lastwagen, die sich Stoßstange an Stoßstange durch Witzenhausen (Werra-Meißner) schieben - direkt vor ihrer Haustür. Brand-Weber lebt in einer denkmalgeschützten Altbauvilla an der B80.

Eben jener Bundesstraße, die als Umleitung für die gesperrte A38 ausgewiesen ist - und massiv vom Verkehr und dessen Auswirkungen betroffen ist.

Die Anwohnerin berichtet von "unerträglichen Emmissionen" und Lärm, dazu würden die Häuser vom Schwerlastverkehr erschüttert. "Das ist die schlimmste Belastung, die ich erlebt habe, seit ich hier wohne."

Vollsperrung mit heftigen Auswirkungen

Der Grund für die Sperrung: Auf der A38 wird zwischen dem Dreieck Drammetal in Niedersachsen und dem thüringischen Arenshausen seit Anfang November die Fahrbahn erneuert. Bis das abgeschlossen ist, kann hier kein Auto fahren - mit heftigen Auswirkungen für die Menschen in Witzenhausen.

Denn der Verkehr in Richtung Kassel und Frankfurt wird in Friedland (Niedersachsen) abgeleitet und über die B80 durch Witzenhausen zur Anschlussstelle Hedemünden auf die A7 geführt. So lange rollt der Verkehr mitten durch die Stadt.

Für die Anwohner ist das eine erhebliche Belastung, wie Bürgermeister Daniel Herz (unabhängig) dem hr sagte. Vor der Sperrung seien knapp 1.000 Lkw täglich durch die Stadt gerollt, jetzt seien es deutlich mehr. Aber das ist nicht alles, was die Witzenhäuser gerade nervt.

Neben der Fahrbahnerneuerung auf der A38 gebe es auf der A7 bei Göttingen eine weitere Baustelle, berichtet Herz. Eine Alternativ-Route nach Kassel sei ebenfalls gesperrt, weil zwischen Witzenhausen und Nieste (Kassel) Amphibientunnel gebaut würden.

Brückenbaustelle sorgt für weitere Staus

Dazu kommt eine Baustelle auf der Werrabrücke, der einzigen Brücke, die den Witzenhäuser Norden mit den Stadtteilen im Süden verbindet. Diese war bei einem Unfall im März stark beschädigt worden.

Ein 18-jähriger Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen und mit der Umfassungsmauer der Brücke kollidiert, die daraufhin teilweise einstürzte. Für die Reparaturarbeiten musste jetzt ein Fahrstreifen aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt.

Herz versteht nicht, warum diese Bauarbeiten parallel laufen, obwohl bekannt war, dass gleichzeitig auf zwei Autobahnen gebaut wird. "Das macht unser Verkehrschaos aus", erklärt der Bürgermeister. Gerade in den Stoßzeiten morgens, mittags und nachmittags stehe man zwanzig Minuten, um überhaupt in die Stadt reinzukommen.

Bewohner und Rettungsdienste belastet

Die Situation sei für Eltern belastend, die zur Schule oder zum Kindergarten kommen wollten, sagt Herz. Außerdem befinden sich alle Einkaufsmöglichkeiten außerhalb der Innenstadt auf der anderen Werraseite.

Die angespannte Verkehrssituation belaste auch das Rote Kreuz, da trotz Stau und erhöhtem Verkehrsaufkommen die Rettungsfristen eingehalten werden müssten.

Denkmalschutz verzögerte Bauarbeiten

Wieso also kam es zu dieser Planung, unter der Witzenhausen gleich mehrfach leidet? Hessen Mobil verwies in einer schriftlichen Stellungnahme auf verschiedene Gründe, die zu einer Verzögerung der Bauarbeiten geführt hätten. So seien Baufirmen durch bereits laufende Maßnahmen ausgelastet gewesen, dazu habe die Kostenübernahme durch die Versicherung des Unfallverursachers sichergestellt werden müssen.

Auch habe man die Steine für die Brücke extra anfertigen lassen, um alle Vorgaben des Denkmalschutzes zu erfüllen.

Entspannteres Wochenende in Aussicht

Die Baustelle sei im Vorfeld mit der Straßenverkehrsbehörde des Werra-Meißner-Kreises, der Polizei sowie der Stadt Witzenhausen abgestimmt worden. Während der Bauarbeiten habe man die Ampelschaltung noch einmal angepasst, um den Verkehr so wenig wie möglich zu behindern.

Zudem werde man die halbseitige Sperrung der Bundesstraße für den Autoverkehr über das Wochenende aufheben, um das Nadelöhr an der Werrabrücke zu entzerren.

Brücke soll Mitte Dezember fertig sein

Das könnte zumindest an den Adventswochenenden die Situation deutlich entspannen. Der Witzenhäuser Weihnachtsmarkt startet am 30. November und wird auch Menschen von außerhalb anlocken. Bis Mitte Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, so eine Sprecherin von Hessen Mobil.

Bürgermeister Herz setzt auf eine erste Entspannung im Ort, wenn die Baustelle auf der A38 am 6. Dezember abgeschlossen ist. Er hofft, dass dann weniger Verkehr durch Witzenhausen rollt. Und auch Anwohnerin Cornelia Brand-Weber ist froh, wenn der "Alptraum", wie sie sagt, ein Ende hat.