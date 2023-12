In beide Richtungen

Nach einem Unfall mit vielen beteiligten Fahrzeugen hat sich der Verkehr auf der A3 nach Frankfurt gestaut. Auch in der Gegenrichtung bewegte sich auf mehreren Kilometern nicht viel.

Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, kam es am Freitag gegen 14 Uhr zu einem Auffahrunfall mit mindestens zehn beteiligten Fahrzeugen. Dabei seien ein Mensch schwer und drei weitere Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher dem hr.

Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Vorsorglich landete auch ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn, der jedoch dann doch niemanden abtransportieren musste.

Der Unfall ereignete sich bei Niedernhausen (Rheingau-Taunus). Die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt war voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf bis zu 15 Kilometern zurück bis Bad Camberg. Um kurz vor 16 Uhr wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Gegen 17.15 Uhr lief der Verkehr wieder.

Langer Stau auch in Richtung Köln

Auch in der Gegenrichtung stauten sich am Freitagnachmittag Autos und Lastwagen auf der A3. Die Autobahnpolizei gab an, dass zwischen Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen zwischenzeitlich auf neun Kilometern nichts mehr ging.

Einen Grund für diesen Stau nannte die Polizei nicht. Außerdem stand zwischen der Raststätte Medenbach und Niedernhausen ein defektes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen.