In den Sommerferien rollt durch den Lohbergtunnel an der B426 bei Mühltal kein Verkehr: Weil die in die Jahre gekommene Technik des viel befahrenen Tunnels erneuert werden muss, wird er für sechs Wochen dicht gemacht.

Der viel genutzte Lohbergtunnel an der B426 bei Mühltal (Darmstadt-Dieburg) ist die kompletten Sommerferien über gesperrt. Am Montag sollten dort Bauarbeiten zur Sanierung der mittlerweile 15 Jahre alten Tunneltechnik beginnen. Rund 19.000 Fahrzeuge nutzen den Tunnel täglich.

Parallel zu den Arbeiten im Tunnel wird zudem ein Teil der Asphaltdecke der B426 erneuert, wie die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilte. Außerdem werden im Auftrag des ortsansässigen E-Bike-Herstellers Riese & Müller Arbeiten zum Neubau einer Rad- und Fußgängerbrücke über die Bundesstraße durchgeführt.

Tunneltechnik in die Jahre gekommen

Im Rahmen der Modernisierung der in die Jahre gekommenen Tunneltechnik werden fast zehn Kilometer Glasfaserkabel neu verlegt. Zudem werden 52 Kameras ausgetauscht, auch die gesamte Notrufeinrichtung wird laut Hessen Mobil erneuert. Auch die Tunnelbeleuchtung inklusive selbstleuchtender Markiereungselemte werde instandgesetzt.

Bereits vergangenen Sommer war der Lohbergtunnel wegen Sanierungdarbeiten für drei Wochen gesperrt. Damals wurde bereits die Automatisierungs- und Leittechnik des rund 1.000 Meter langen Tunnels erneuert.

Die Kosten für die Instandsetzung in diesem Jahr belaufen sich nach Angaben von Hessen Mobil auf rund 2,7 Millionen Euro. Sie werden in Teilen vom Bund und dem Land Hessen getragen.

Weitere Informationen Umleitungen Im Zuge der anstehenden Bauarbeiten wird die B426 ab der Einmündung "Rheinstraße" bei Nieder-Ramstadt bis zum nördlichen Tunnelportal komplett gesperrt.



Der Verkehr wird in dieser Zeit aus Darmstadt-Eberstadt und Waschenbach kommend durch die Ortslage von Nieder-Ramstadt geführt. Der Verkehr aus Ober-Ramstadt kommend wird über die B449 in Richtung Darmstadt umgeleitet.