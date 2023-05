Das verregnete Frühjahr hat Natur und Gewässern vielerorts dringend benötigte Erholung beschert.

Das bilanzierte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstag. So seien Bäche, Flüsse und Seen sind zumeist randvoll und die Grundwasserstände vielerorts auf höherem Niveau als vor einem Jahr. Dennoch wirkten die Trockenjahre 2018 bis 2020 noch immer nach.

Service auf hessenschau.de: Regenradar für Hessen