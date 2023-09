Der Angeklagte verbirgt sein Gesicht am Montag hinter einem Aktenordner.

Plädoyers in Gießen

Der Prozess um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Ayleen geht dem Ende entgegen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage fordern lebenslange Haft wegen Mordes – und Sicherungsverwahrung.

Am Gießener Landgericht haben am Montagmorgen die Plädoyers im Mordfall Ayleen begonnen. Staatsanwaltschaft und Nebenklagevertretung forderten eine Verurteilung wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Außerdem plädierten beide dafür, dass der Angeklagte Jan P. anschließend an eine lebenslange Haftstrafe in Sicherungsverwahrung kommt. Laut Staatsanwaltschaft steht fest, dass P. Ayleen getötet habe. Das hat er im Verfahren bereits zugegeben.

Als Mordmerkmale kämen sowohl die Befriedigung des Geschlechtstriebs als auch die Verdeckung einer Straftat in Frage, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger.

Staatsanwalt über Jan P.: "gleichgültig und ignorant"

Das Mädchen und der Mann kannten sich aus stark sexualisierten Chats in sozialen Netzwerken und einem Online-Spiel. Der Angeklagte sei "zum Feind in ihrem Chat" geworden, sagte Hauburger.

Er habe noch nie erlebt, dass jemand "so gleichgültig und ignorant" sei, wenn er ein Leben ausgelöscht habe, sagte Hauburger mit Blick auf den Angeklagten. Der Mann habe ein sexuelles Bedürfnis gehabt und dieses umgesetzt. "Wenn dabei jemand stirbt, ist es ihm auf Deutsch gesagt scheißegal." Das sei es, was den 30-Jährigen so gefährlich mache.

Das Plädoyer der Verteidigung wurde für später erwartet.

Gutachter hält Angeklagten für schuldfähig

Zuletzt hatte im Prozess der psychiatrische Gutachter ausgesagt. Er sieht bei dem Angeklagten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Zügen. Der Experte hält den 30 Jahre alten Tatverdächtigen aus Waldsolms (Lahn-Dill) zugleich für voll schuldfähig und sieht ein hohes Risiko, dass er weitere sexuell motivierte Tötungsdelikte begehen könnte.

Das Mädchen aus Baden-Württemberg soll von dem 30-Jährigen nach Hessen verschleppt worden sein. In einem Waldstück bei Langgöns-Cleeberg (Gießen) soll er versucht haben, die 14-Jährige zu vergewaltigen und sie schließlich erwürgt haben. Ihre Leiche wurde aus dem Teufelsee zwischen Echzell und Reichelsheim (Wetterau) geborgen.

Seit Mitte Juni muss sich der Mann unter anderem wegen des Verdachts auf Mord, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung vor Gericht verantworten. Das Urteil in dem Prozess könnte am Donnerstag fallen.