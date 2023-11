Reizgas-Attacke an Schule in Kassel

Kurzmeldung Reizgas-Attacke an Schule in Kassel

Unbekannte haben in Kassel am Montag an einer Gesamtschule in der Nordstadt Reizgas versprüht.

Fünf Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren klagten über eine Reizung der Atemwege sowie teilweise Übelkeit und Erbrechen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die verletzten Schüler wurden vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.