Ein paar feuchte Wochen und danach warmes und sonniges Wetter – das sind beste Voraussetzungen, um die Pilze sprießen zu lassen. Pfifferlinge gebe es aktuell in rauen Mengen, berichtet Dietmar Krüger, Pilzsachverständiger aus Offenbach. Auch Sommersteinpilze seien vereinzelt schon aufgetaucht.

Doch wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) können Pilzsammler nicht überall ihrem kulinarischen Hobby frönen. Innerhalb der Sperrzone II rund um die Fundorte infizierter Wildschweine gilt ein striktes Gebot, auf den Wegen zu bleiben - wo die Pilze naturgemäß nicht wachsen.

Der Forstamtsleiter des Kreises Groß-Gerau, Klaus Velbecker, warnt davor, der Versuchung nachzugeben und sich ins Dickicht zu begeben. "Mir sind die ersten schon mit ihren Eimerchen aus dem Wald heraus entgegengekommen", berichtet er. Doch ein solches Pilzgericht kann teuer werden.

Wer sich nicht an das Wegegebot hält, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen, wie Velbecker sagt. Angesichts des potenziellen Schadens, der entstehen kann, wenn das Virus weiterverbreitet wird, sei das sogar noch wenig, meint er. Wird jemand mehrfach erwischt, drohen noch höhere Strafen.

Die Sperrzone II umfasst mittlerweile den kompletten Landkreis Groß-Gerau. Auch Teile angrenzender Landkreise und Städte gehören dazu, wie die Karte zeigt.

Das gilt in den Sperrzonen

In der Sperrzone II dürfen Wege nicht verlassen werden, Hunde müssen angeleint werden und es gilt ein Jagdverbot. In der weiter gefassten Sperrzone I, der so genannten Pufferzone, wird zur verstärkten Jagd auf Wildschweine aufgerufen. Das Wegegebot gilt hier nicht. Für Schweinehalter gelten aber Einschränkungen.

