Stromausfall in Bad Homburg – S-Bahnprobleme am Morgen

In Bad Homburg ist in der Nacht großflächig der Strom ausgefallen. Auch benachbarte Gemeinden war zum Teil betroffen.

Stromausfall am Samstagmorgen in Bad Homburg

Stromausfall am Samstagmorgen in Bad Homburg

Ursache für den Stromausfall in Bad Homburg (Hochtaunus) war laut Polizei vermutlich ein Brand an einem Leitungsmast. Der Netzbetreiber Syna sprach in diesem Zusammenhang von einem "defekten Kabel", der zum Blackout geführt habe.

Rund 3.900 Haushalte waren in der Nacht zum Samstag betroffen. Auch im benachbarten Friedrichsdorf-Seulberg sowie im Frankfurter Ortsteil Nieder-Eschbach hatten Menschen laut Syna teilweise keinen Strom.

Stromausfall in Bad Homburg: Bahnverkehr betroffen

Auswirkungen hatte der Stromausfall auch auf den Bahnverkehr. Die S-Bahnlinie S5 konnte den Bahnhof in Bad Homburg zwischenzeitlich nicht anfahren, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte.

Nach knapp zwei Stunden, gegen sechs Uhr, war der Strom wieder da. Die S-Bahnen fahren wieder regulär.

Wie der Netzbetreiber Syna weiter mitteilte, waren die Probleme bei der Stormversorgung in genannten Bereichen etwa zwischen 3.30 Uhr und 8.30 Uhr am Samstag aufgetreten.

Durch Netzumschaltungen seien rund 70 Prozent der Betroffenen nach rund einer Stunde wieder mit Strom versorgt worden, sagte ein Syna-Sprecher.