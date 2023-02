Nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet schickt das Technische Hilfswerk ein Team in die Region. Die 50 Helfer aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollen Verschüttete bergen. Sie haben unter anderem Rettungshunde dabei.

Mit 16 Tonnen Ausstattung sowie vier Rettungshunden warte das Team am Flughafen Köln/Bonn auf den Abflug, sagte Michael Walsdorf, Landessprecher des Technischen Hilfswerks (THW) Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland am Dienstagnachmittag. Das Flugzeug mit den 50 Helfern aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland werde nun doch nicht mehr am selben Abend, sondern voraussichtlich erst am frühen Mittwoch abheben.

Die Einsatzkräfte sollten in die südosttürkische Stadt Gaziantep im Katastrophengebiet fliegen. Derzeit gehe man davon aus, dass das Flugzeug dort am Mittwochmorgen lande. Die Verzögerung habe mit den dortigen Lande-Slots zu tun, sagte der Sprecher.

Gießener fliegen ins Erdbebengebiet

Wie viele Kräfte jeweils aus welchem Bundesland stammten, könne er nicht sagen. Unter den hessischen THW-Helfern sind nach hr-Informationen auch Menschen aus Gießen. Sie gehören zum Team der Schnell-Einsatz-Einheit und sind auf Bergungen im Ausland spezialisiert.

Das Team habe unter anderem schweres Gerät zur Rettung von Menschen dabei - zum Beispiel Betonkettensägen, sagte der THW-Sprecher. Zudem seien das eigene Camp und Lebensmittel zur eigenen Versorgung für zehn Tage gepackt. Das Team habe sich in der Nacht zum Dienstag gesammelt. Der ursprüngliche Plan, die südtürkische Stadt Adana anzufliegen, war im Laufe des Tages verworfen worden.

Landesregierung stellt Hilfsgüter zusammen

Die hessische Landesregierung bereitet sich ebenfalls darauf vor, Hilfe in die Krisenregion zu schicken. Das Land stelle bereits vorsorglich Zelte, Feldbetten, Schlafsäcke, dieselbetriebene Zeltheizungen und Zeltbeleuchtung im Katastrophenschutz-Zentrallager zusammen, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit.

Grundsätzlich gelte bei internationalen Hilfeleistungseinsätzen, dass nur das geliefert werde, was vom hilfesuchenden Land erbeten und akzeptiert werde. In den kommenden Tagen sei über die bereits erbetenen Waren und Helfer hinaus mit weiteren Hilfeersuchen, sagte der Ministeriumssprecher. Dabei könne es zum Beispiel um Unterbringungsmöglichkeiten gehen.

Viele Menschen unter den Trümmern

Das Bistum Limburg und der Diözesan-Caritasverband Limburg teilten am Dienstag mit, dass sie die Erdbebenopfer mit 50.000 Euro Soforthilfe unterstützten. Das Geld solle Caritas International zukommen. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbands stehe mit Partnerorganisationen in der Türkei und in Syrien in engem Kontakt. "Wir wollen alle unsere Kräfte einsetzen, Gebet, persönliche Solidarität und viel konkrete Hilfe, um in dieser Krise zu helfen", sagte Bischof Georg Bätzing.

Nach den verheerenden Beben werden weiter viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Tausende Gebäude stürzten ein, mehr als 6.000 Menschen starben laut Angaben vom Dienstagabend. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südosttürkei und in Nordsyrien zudem mehr als 23.500 Menschen verletzt.