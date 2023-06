Feuerwehr findet tote Person bei Hausbrand in Bad Orb

In einem brennenden Haus in Bad Orb hat die Feuerwehr eine tote Person entdeckt. Das Feuer war in einem Zimmer im Dachgeschoss ausgebrochen.

Nachbarn hatten den Brand am Montag um 8.50 Uhr entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte in der Altstadt von Bad Orb (Main-Kinzig) eintrafen, seien bereits Flammen aus dem Dachgeschoss geschlagen.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr sprach von starker Rauchentwicklung. Das gesamte Haus sei verraucht gewesen.

Da sich drinnen noch eine Person befand, schickte die Einsatzleitung einen Feuerwehrtrupp mit Wärmebildkamera ins Haus, während ein zweiter Trupp das Dachgeschoss von außen mit Hilfe einer Drehleiter löschte.

Leiche soll obduziert werden

Die vermisste Person sei regungslos im Dachgeschoss gefunden worden, berichtet die Polizei. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Die Identität sowie die Todesursache waren zunächst nicht bekannt. Klarheit sollte eine Obduktion bringen.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in einem Zimmer im Dachgeschoss aus. Warum, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche die Staatsanwaltschaft in Hanau und die Kriminalpolizei aufgenommen haben. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.