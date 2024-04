Unfall in Hochheim: Auto alarmiert Feuerwehr

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Hochheim (Main-Taunus) ist eine Autofahrerin in ihr Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Fahrerin im Bereich einer Autobahn-Ausfahrt mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr wurde durch ein automatisches Notrufsystem des Autos alarmiert.