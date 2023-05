Die beiden Frauen genießen die Sonne in Fulda.

Fast 24 Grad in Frankfurt und Darmstadt

Der Donnerstag war der wärmste Tag des Jahres in Hessen. In Frankfurt und Darmstadt kletterte das Thermometer auf fast 24 Grad. In den nächsten Tagen geht es wechselhaft weiter.

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Der Donnerstag hat warme Temperaturen und Frühlingsgefühle nach Hessen gebracht. Das Frankfurter-Westend und Darmstadt kamen am Nachmittag auf fast 24 Grad. Der Donnerstag gilt somit als bislang wärmster Tag des Jahres in Hessen.

Hohe Temperaturen - um die 23 Grad - wurden auch in Michelstadt (Odenwald), Bad Nauheim (Wetterau), Schaafheim (Darmstadt-Dieburg), Geisenheim (Rheingau-Taunus) und Offenbach erreicht. Am kältesten war es mit knapp 17 Grad auf dem Feldberg und der Wasserkuppe. Das geht aus aktuellen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Wechselhaft am Wochenende

"Wir schrappten knapp an einem Sommertag vorbei", sagte hr-Meteorologin Pila Bossmann. Für den liegt die Grenze bei 25 Grad. Das letzte Jahr, in dem ein Sommertag so lange auf sich warten ließ, war im Jahr 2008.

Zum Wochenende hin wird es dann aber wieder wechselhaft - "wie immer, wenn man frei hat", so Bossmann. Grund sei ein neues Tiefdruckgebiet, das nach Mitteleuropa zieht. Mit dem Freitag kommen wieder kräftige Schauer und Gewitter nach Hessen, die sich immer wieder mit sonnigen und wolkigen Abschnitten abwechseln.

Ähnlich wechselhaft gehe es auch in der nächsten Woche weiter, sagt die hr-Wetterexpertin voraus. Längere trockene Perioden seien erst einmal nicht in Sicht. Die höchsten Temperaturen würden mit maximal 20 Grad voraussichtlich in Frankfurt erreicht.

Gute Nachrichten für die Pflanzenwelt

Aber auch das wechselhafte Wetter hat seine positiven Seiten, findet Bossmann: "Für die Pflanzen ist es gut, dass wir in den kommenden Tagen bei relativ warmen Temperaturen auch Regen haben." Nur bei der Kirschblüte könnten zu starke Schauer auch ein Problem sein: "Dann sind die Blüten ab."

