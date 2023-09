Der Prozess in Korbach gegen einen 54-Jährigen, der sich fälschlicherweise als Geschädigter der Amokfahrt von Volkmarsen ausgegeben haben soll, ist krankheitsbedingt verschoben worden.

Wie das Amtsgericht am Dienstag erklärte, ist ein Prozessbeteiligter an Corona erkrankt. Der Prozess soll nun am 6. Oktober beginnen.