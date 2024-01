Schnee und viel Sonne haben zahlreiche Ausflügler in Hessens Wintersportgebiete und Gebirgslagen gelockt. Wegen des Andrangs wurden einige Parkplätze am Sonntag gesperrt. Es war der vorerst letzte winterliche Tag in Hessen.

Mehrere Zentimeter Schnee, und das bei Sonnenschein und am Wochenende: Wegen des Winterwetters sind am Sonntag zahlreiche Spaziergänger, Wanderer und Wintersportfans zu Ausflügen in die Rhön, in den Vogelsberg, ins Upland und in den Taunus aufgebrochen.

Wegen des großen Andrangs von Besuchern und Besucherinnen sperrte die Polizei die öffentlichen Parkplätze auf der Wasserkuppe, dem Hoherodskopf und am Großen Feldberg bis zum Nachmittag vorübergehend.

"Mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen"

Die Parkkapazitäten in den Wintersportgebieten seien erschöpft, teilte die Polizei in Osthessen bereits am Mittag mit. Es werde empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zu nutzen und den Bereich nicht mehr mit dem eigenen Fahrzeug anzufahren.

Nach den Schneefällen der vergangenen Tagen zeige sich das Wetter nun "von seiner reizvollen Seite". Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, dazu Sonne vor "nahezu wolkenlosem Himmel", schwärmte die Polizei.

Entsprechend groß sei der Zulauf von Wanderern und Wintersportlern. Auch am Großen Feldberg bei Schmitten (Hochtaunus) waren bereits nach Mittag alle Parkplätze besetzt.

Winterwetter auf dem Hoherodskopf. Bild © Barbara Parczyk

4.000 Besucher an der Wasserkuppe an einem Tag

In der Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe bei Gersfeld (Fulda) seien am Samstag rund 4.000 Besucher und Besucherinnen gezählt worden, sagte der Geschäftsführer der Wiegand Erlebnisberge GmbH, Jeremias Kümpel. Auch am Sonntag sei der Andrang riesig.

An der Wasserkuppe seien die Skilifte geöffnet. Am Hoherodskopf bei Schotten (Vogelsberg) reiche der Schnee nicht für den Liftbetrieb. Schlittenfahren sei dort aber möglich, zudem seien Loipen für Langläufer gespurt, sagte er.

Ein Sprecher des Skigebiets Willingen (Waldeck-Frankenberg) sagte auf hr-Anfrage am Sonntagmittag, dass es "reichlich" zu tun gebe. "Es läuft", die Wintersportbedingungen seien gut. 12 Lifte und 18 Pisten waren am Sonntag in Betrieb. Bei Kunst- und Naturschnee sowie minus einem Grad Celsius liege die Schneehöhe dort bei derzeit 80 Zentimeter.

Ende in Sicht: "Der Schnee taut weg"

Nach dem traumhaften Wintertag am Sonntag droht am Montag bereits das Ende des Winter-Wetters in Hessen. Wie hr-Meteorologe Ingo Bertram am Sonntag sagte, wird es mild und windig. "Der Schnee taut weg."

In der Nacht zum Montag lägen die Tiefstwerte nur noch bei drei bis minus einem Grad, auf den Bergen bei null bis minus zwei Grad. "Im Laufe der Nacht gibt es dann Regen, in Osthessen teils gefrierenden Regen", sagte Bertram. In der zweiten Nachthälfte würde es bereits deutlich milder, dazu auch mitunter stürmisch.

Dazu fast warm: Die Höchstwerte liegen am Montag in Hessen bei sechs bis zehn Grad. "Der Mittwoch wird dann der mildeste Tag der Woche", sagte Bertram. Dann seien sogar Temperaturen bis zu 14 Grad möglich.

