Der Zoo in Frankfurt bekommt ein neues Gastronomie-Angebot. Die Entwürfe sehen ein zweigeschossiges Gebäude an zentraler Stelle im Zoo neben dem Spielplatz vor, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte.

Neu sei, dass das zukünftige Restaurant auch einen direkten Zugang zur öffentlichen Straße haben werde. Damit stehe es auch externen Besuchern außerhalb der Zoo-Öffnungszeiten zur Verfügung.