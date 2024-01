In Nordhessen haben zwei traditionelle Metzgereien geschlossen: eine Fleischerei in Melsungen und eine in Wolfhagen.

Die Fleischerei Willi Ross in Melsungen (Schwalm-Eder) schloss ihren Betrieb zum Jahresende - aus Altersgründen, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilte. Wie der hr erfuhr, hatte der Betreiber keinen Nachfolger gefunden. Die Fleischerei wurde 1899 gegründet - nach 124 Jahren ist nun Schluss.

Als ein Problem in der Branche sieht der Obermeister der Fleischer-Innung Schwalm-Eder, Fritz Kästel, hohe Ansprüche der EU und des hessischen Verbraucherministeriums, wie er dem hr sagte.

In Wolfhagen (Kassel) schloss zudem die letzte selbstständige Metzgerei der Stadt.