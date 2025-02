Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar hat Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zum Wählen aufgerufen.

Veröffentlicht am 10.02.25 um 13:26 Uhr

Demokratie lebe vom Mitmachen und Mitmachen beginne schon damit, dass man wählen geht, sagte er am Montag nach der Abgabe seiner eigenen Briefwahlunterlagen in Frankfurt. Rhein begrüßte die Gegensätzlichkeit der Parteien im Wahlkampf. "Das ist auch wichtig, dass Parteien sich unterscheiden und es Unterschiede gibt, die auch wahrgenommen werden können." So gebe es auch auf der Straße wieder mehr lebhafte Diskussionen.