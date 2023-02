Kurz vor ihrer Feier zum zehnjährigen Bestehen hat die AfD im Streit um einen Parkplatz gegen die Stadt Königstein (Hochtaunus) einen Erfolg verbucht.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt gab am Freitag einem Eilantrag der Partei Recht. Sie darf am Montag den Parkplatz am Haus der Begegnung in Königstein wie gebucht nutzen. Rund 300 Parteimitglieder werden erwartet, darunter die Vorsitzenden Weidel und Chrupalla sowie der Ehrenvorsitzende Gauland.

Verschiedene Verbände, Gewerkschaften und Parteien wollen demonstrieren. Auch der Parkplatz war dafür angemeldet. Zuvor hatte die AfD den Platz bei der Stadt angemietet.