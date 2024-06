Die Union liegt bei der Europawahl in Deutschland laut Hochrechnungen vorne, die AfD kommt auf Platz zwei, gefolgt von der SPD. Großer Verlierer sind die Grünen. In Hessen sind die meisten Wahllokale ausgezählt. Hier liegt derzeit die SPD auf Platz zwei.

Laut der Hochrechnung des Wahlforschungsinstituts infratest dimap um 20.37 Uhr liegt die CDU zusammen mit der CSU mit 30,3 Prozent der Stimmen in Deutschland vorne. Zweitstärkste Kraft wird demnach die AfD mit 16,0 Prozent, gefolgt von der SPD mit 13,9 Prozent und den Grünen mit 11,9 Prozent.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das zum ersten Mal bei der Europawahl angetreten ist, kommt auf 6,0 Prozent. Die FDP liegt in der Hochrechnung bei 5,0 Prozent, die Linke ist mit 2,7 Prozent gleichauf mit den Freien Wählern und knapp vor Volt (2,5 Prozent).

Mit 8,6 Prozentpunkten weniger im Vergleich zur Europawahl 2019 haben die Grünen der Hochrechnung zufolge die meisten Prozentpunkte verloren. Die AfD legt um 5,0 Prozentpunkte zu.

Meiste Wahllokale in Hessen sind ausgezählt

Für einzelne Bundesländer wie Hessen gibt es zur Europawahl keine Hochrechnungen. Allerdings veröffentlicht der Landeswahlleiter fortlaufend Ergebnisse aus den 421 hessischen Städten und Gemeinden sowie den 21 Landkreisen.

Um 20.24 Uhr fehlten von 6.695 Wahllokalen in Hessen nur noch knapp 200. Auch die Briefwahlstimmen sind bereits ausgezählt.

SPD in Hessen vor AfD

Demnach liegt die CDU mit rund 30 Prozent der Stimmen vorne. Anders als in den Bundeshochrechnungen liegt die SPD nach diesem Stand mit rund 16 Prozent vor der AfD, die bei rund 14 Prozent landet. Ähnlich wie im bundesweiten Trend sind die Grünen mit rund 13 Prozent stärkster Verlierer.

Die FDP kommt um 20.24 Uhr in Hessen auf etwa 6 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf 4,5 Prozent. Volt, Linke und Freie Wähler bewegen sich zwischen 2 und 3 Prozent.

Bei diesen Werten handelt es sich nicht um eine Hochrechnung, sondern es fließen nur die Daten aus den Wahllokalen ein, die bereits fertig ausgezählt haben.

Sobald Ergebnisse für ganze Landkreise, Städte und Gemeinden vorliegen, werden diese auf der Hessen-Karte entsprechend der stärksten Partei eingefärbt. Ist die Kommune noch grau, liegt bisher kein Ergebnis vor. Es wird damit gerechnet, dass erst spät in der Nacht alle Ergebnisse aus den Kommunen vorliegen.

Wann gibt es ein Ergebnis für Hessen?

Ein Ergebnis für ganz Hessen wird der Wahlleiter frühestens um 23 Uhr veröffentlichen. Gleiches gilt für das Bundesergebnis. Das liegt daran, dass die Wahllokale in anderen europäischen Ländern später schließen als in Deutschland - als letztes in Italien um 23 Uhr. Erst dann dürfen die Ergebnisse für Deutschland und die einzelnen Bundesländer bekannt gemacht werden.

Erfahrungsgemäß dauert das Stimmenauszählen in manchen Wahlbezirken ohnehin länger. Oft liegen die vorläufigen Endergebnisse erst spät in der Nacht vor.

Ergebnisse aus allen Mitgliedsländern der EU werden nach 23 Uhr auf der Website des Europäischen Parlaments veröffentlicht.

21 Bürgermeister, 2 Landräte, 4 Bürgerentscheide

Parallel zur Europawahl haben in Hessen zahlreiche Direktwahlen und Bürgerentscheide stattgefunden: So wurden im Kreis Limburg-Weilburg und dem Lahn-Dill-Kreis neue Landräte gewählt. Für 21 Rathäuser wurden neue Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen gesucht.

Die Gemeinden Ottrau, Oberaula und Neukirchen (Schwalm-Eder) haben sich in einem Bürgerentscheid gegen eine Fusion entschieden. In Kiedrich (Rheingau-Taunus) haben sich die Bürgerinnen und Bürger gegen den Bau von Windkraftanlagen entschieden. In Limburg haben die Bürgerinnen und Bürger darüber abgestimmt, ob die Stadttauben, die sich in den letzten Jahren stark vermehrt haben, getötet werden sollen. In Marburg stand die Entscheidung über das Verkehrskonzept "MoVe35" an.

Die Ergebnisse all dieser Wahlen veröffentlichen wir im Laufe des Wahlabends auf hessenschau.de. Da zuerst die Stimmen der Europawahl ausgezählt werden, kann es allerdings dauern, bis Ergebnisse vorliegen.

Wir aktualisieren dieses Dokument fortlaufend. Auch in unserem Wahlticker werden wir Sie über sämtliche Wahlen auf dem Laufenden halten.