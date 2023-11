Die zähen Verhandlungen unter den Bundesländern über die Finanzierung der Flüchtlingskosten und die Verringerung der Asylbewerberzahlen sind kurzfristig unterbrochen worden.

Damit ist offen, wie der weitere Zeitplan bei der Ministerpräsidentenkonferenz aussieht. Im Anschluss wollten die Länderchefs Kanzler Scholz treffen. Der Termin wurde am Montag auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Länder fordern eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten. Hessen strebt eine dauerhafte Finanz-Vereinbarung mit dem Bund an.