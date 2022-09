Die Darmstädter SPD hat Hanno Benz als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 19. März 2023 nominiert.

Der frühere SPD-Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung war bis vor kurzem auch Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Arheilgen. Er bringe große kommunalpolitische Erfahrung und Expertise aus der Energiewirtschaft mit, so der Vorsitzende der SPD Darmstadt, Huß. Benz kündigte an, ein "Oberbürgermeister für alle" sein zu wollen. Er wolle dazu beitragen, dass die Darmstädter voller Zuversicht und ohne Existenzängste in die Zukunft blicken können.