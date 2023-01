Acht hessische Kommunen haben das Entschuldungsprogramm der Hessenkasse des Landes inzwischen verlassen können.

Ihre Schuldentilgung sei abgeschlossen, so das Finanzministerium in Wiesbaden am Mittwoch. "Sie wurden um zusammen 42,6 Millionen Euro entschuldet und haben ihren Eigenanteil von 21,3 Millionen Euro vollständig an die Hessenkasse gezahlt." Die acht Kommunen sind Berkatal, Büdingen, Karben, Flörsheim, Hattersheim, Hünfelden, Idstein und Poppenhausen.

Inzwischen habe das Land knapp 180 Kommunen rund 5 Milliarden Euro Kassenkredite abgenommen, teilte das Ministerium mit.