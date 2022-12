"Menschlich zutiefst enttäuscht" Kassels Oberbürgermeister stellt seiner Partei ein Ultimatum

Streit in der SPD in Kassel: In einem öffentlichen Brief fordert Oberbürgermeister Geselle den Rücktritt der lokalen Parteiführung - sonst wolle er nicht mehr für die Sozialdemokraten bei der nächsten OB-Wahl antreten. Was ist passiert?